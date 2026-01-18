Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, занимающая 44-е место в мировом рейтинге, не смогла пробиться во второй круг Australian Open 2026. В стартовом матче она уступила китаянке Чжосюань Бай (697-я ракетка мира) со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (10:12).

Анастасия Павлюченкова globallookpress.com

Встреча длилась 2 часа 45 минут. За это время Павлюченкова сделала семь эйсов, совершила восемь двойных ошибок и использовала четыре из одиннадцати брейк-пойнтов. Бай отметилась двумя эйсами, тремя двойными ошибками и реализовала три из десяти брейк-пойнтов.

Во втором круге Australian Open Чжосюань Бай встретится с первой ракеткой мира, белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.