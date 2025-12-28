Белоруска Арина Соболенко высказалась о поражении от австралийца Ника Кирьоса на «Битве полов».

Арина Соболенко
Арина Соболенко globallookpress.com

«Отлично себя чувствую, я здорово боролась.  Ник испытывал трудности, и я рада, что мужчине было тяжело в матче против меня.  Мне понравилось шоу.  Думаю, в следующий раз я уже буду знать его тактику, сильные и слабые стороны.  Я хочу реванш, я бы еще раз сыграла.

Конечно, играть против мужчины — это совсем другой теннис, все происходит быстрее.  Надеюсь, что я восстановлюсь за пару дней.  Понимаю, что уже готова к сезону», — сказала Соболенко после игры.

Напомним, встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу австралийца.