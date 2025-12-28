Белоруска Арина Соболенко высказалась о поражении от австралийца Ника Кирьоса на «Битве полов».

Арина Соболенко globallookpress.com

«Отлично себя чувствую, я здорово боролась. Ник испытывал трудности, и я рада, что мужчине было тяжело в матче против меня. Мне понравилось шоу. Думаю, в следующий раз я уже буду знать его тактику, сильные и слабые стороны. Я хочу реванш, я бы еще раз сыграла.

Конечно, играть против мужчины — это совсем другой теннис, все происходит быстрее. Надеюсь, что я восстановлюсь за пару дней. Понимаю, что уже готова к сезону», — сказала Соболенко после игры.

Напомним, встреча продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу австралийца.