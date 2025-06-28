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    Хачанов обыграл Джоковича на выставочном турнире в Херлингеме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Новак Джокович 
    19-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов одолел серба Новака Джоковича на выставочном турнире в Херлингеме.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Встреча завершилась в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут.

    Для Хачанова это вторая победа над 24-кратным победителем турниров «Большого шлема», пусть и вне официальных соревнований. Впервые он обыграл Джоковича в 2018 году в финале «Мастерса» в Париже. На счету серба — 11 побед в их очных встречах на различных турнирах.

    Оба спортсмена продолжают подготовку к Уимблдону, который стартует 30 июня. В первом раунде Хачанов встретится с американцем Маккензи Макдональдом, а Джокович сыграет с французом Александром Мюллером.

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