Хачанов обыграл Джоковича на выставочном турнире в Херлингеме

19-я ракетка мира, российский теннисистодолел сербана выставочном турнире в Херлингеме.

Встреча завершилась в двух сетах — 7:6 (7:4), 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 25 минут.

Для Хачанова это вторая победа над 24-кратным победителем турниров «Большого шлема», пусть и вне официальных соревнований. Впервые он обыграл Джоковича в 2018 году в финале «Мастерса» в Париже. На счету серба — 11 побед в их очных встречах на различных турнирах.

Оба спортсмена продолжают подготовку к Уимблдону, который стартует 30 июня. В первом раунде Хачанов встретится с американцем Маккензи Макдональдом, а Джокович сыграет с французом Александром Мюллером.