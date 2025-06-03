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    Свитолина считает, что она «не так далека» до победы в турнире Большого шлема

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Элина Свитолина Ролан Гаррос
    Украинская теннисистка Элина Свитолина ответила на вопрос, чего ей не хватает для победы на турнире Большого шлема после поражения в 1/4 финала «Ролан Гаррос» от польки Иги Свентек (1:6, 5:7)

    Элина Свитолина
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    Элина Свитолина

    «Я не так уж и далека от этой цели, но мне все еще нужно продолжать работать над определенными элементами, чтобы соответствовать этому уровню. Мне нужно попытаться отыскать что-то самое малое, что позволит мне претендовать на победу в четвертьфинале, на выход в полуфинал, а затем и в финал. Поэтому, чтобы достичь этого, необходимо отточить свою игру», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

    30-летняя теннисистка ни разу за свою карьеру не выходила в полуфинал турнира Большого шлема.

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