Свитолина считает, что она «не так далека» до победы в турнире Большого шлема

Украинская теннисисткаответила на вопрос, чего ей не хватает для победы на турнире Большого шлема после поражения в 1/4 финала «Ролан Гаррос» от польки(1:6, 5:7)

«Я не так уж и далека от этой цели, но мне все еще нужно продолжать работать над определенными элементами, чтобы соответствовать этому уровню. Мне нужно попытаться отыскать что-то самое малое, что позволит мне претендовать на победу в четвертьфинале, на выход в полуфинал, а затем и в финал. Поэтому, чтобы достичь этого, необходимо отточить свою игру», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

30-летняя теннисистка ни разу за свою карьеру не выходила в полуфинал турнира Большого шлема.