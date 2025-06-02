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    Мирра Андреева: После матча Касаткина кинула в меня напульсник, это было смешно

    Теннис Прогнозы на теннис Ролан Гаррос WTA Мирра Андреева Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Мирра Андреева высказался о взаимоотношениях с Дарьей Касаткиной после очной встречи на «Ролан Гаррос».

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Она великолепный игрок. У меня было ощущение, что после матча она что-то такое сделает. И я тогда тоже сделаю что-то забавное, чтобы разрядить атмосферу и снять напряжение.

    После матча она кинула в меня напульсник, это было смешно. Милый жест от неё. После этого мы обменялись добрыми словами, она меня поздравила, я сказала, что это был хороший матч. Я сохранила напульсник, он пока останется в моей сумке», — сказала Андреева на пресс-конференции.

    Напомним, что россиянка (6-я ракетка мира) пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где встретится с Луа Буассон из Франции.

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