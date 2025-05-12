Хачанов: Рад, что выстоял и показал такой результат

Российский теннисиствысказался о победе над итальянцемв третьем круге турнира в Риме.

Игра прошла 11 мая. Хачанов одолел соперника со счетом 6:3, 6:0.

«Я проигрывал 0:3 с одним брейком, а потом выиграл 12 геймов подряд — со мной такое впервые за много лет. Я неудачно начал, а он был заряжен, его воодушевляли трибуны. Я не сразу вошел в игру, пытался найти ритм. И когда я наконец выиграл гейм и сделал брейк, все наладилось, я нашел свою игру.

Я видел, что он зажимается и все больше нервничает. В теннисе такое иногда случается — ты внезапно не понимаешь, что делать. Я очень рад, что выстоял, показал такой результат и уровень», — сказал Хачанов после матча.

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В четвертом круге «Мастерса» в Риме Хачанов 13 мая сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.