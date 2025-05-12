ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Канады разгромила ЛатвиюЧМ 2025. Волевые финны, безошибочные немцы, уверенные в себе североамериканцы
    Все новости спорта

    Хачанов: Рад, что выстоял и показал такой результат

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе над итальянцем Франческо Пассаро в третьем круге турнира в Риме.

    Карен Хачанов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карен Хачанов

    Игра прошла 11 мая. Хачанов одолел соперника со счетом 6:3, 6:0.

    «Я проигрывал 0:3 с одним брейком, а потом выиграл 12 геймов подряд — со мной такое впервые за много лет. Я неудачно начал, а он был заряжен, его воодушевляли трибуны. Я не сразу вошел в игру, пытался найти ритм. И когда я наконец выиграл гейм и сделал брейк, все наладилось, я нашел свою игру.

    Я видел, что он зажимается и все больше нервничает. В теннисе такое иногда случается — ты внезапно не понимаешь, что делать. Я очень рад, что выстоял, показал такой результат и уровень», — сказал Хачанов после матча.

    Прогнозы на теннис

    В четвертом круге «Мастерса» в Риме Хачанов 13 мая сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нижегородцы доставят проблемы «Крыльям»
  • «Пари НН» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Бергамаски проведут удачную охоту на «волков»
  • «Аталанта» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Швеция добьется успеха в игре с финнами
  • Финляндия — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 12 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Аталанта — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.90
  • Прогноз на матч Чехия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сандерленд — Ковентри
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Каролина — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры