Свентек: Сейчас я не в том состоянии, чтобы показывать свою игру

Польская теннисисткавысказалась о предстоящем «Ролан Гаррос».

«Очевидно, было бы глупо ожидать слишком многого от "Ролан Гаррос", потому что сейчас я не в том состоянии, чтобы показывать свою игру. Я поговорила со своей командой, и они дали мне несколько советов, и я постараюсь применить их, потому что мне нужно изменить свой настрой.

Мне всё равно, что говорят люди, и мне всё равно, что я чувствую, когда приезжаю на "Ролан Гаррос". Каждый год разный, поэтому ощущения, которые я получаю от места проведения, не имеют значения», — приводит слова Свентек Punto de Break.

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Напомним, что вчера Свентек покинула турнир в Риме, уступив американке Даниэль Коллинс.