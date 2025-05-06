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    Свентек: Не планирую пропускать Уимблдон

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Ига Свентек
    Польская теннисистка Ига Свентек отреагировала на информацию о том, что может пропустить травяной сезон.

    Ига Свентек
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    Ига Свентек

    «Кто это сказал? Не верьте этому. В последние несколько дней я увидела миллионы комментариев, которые были ложными. Я не понимаю… Сейчас есть столько теорий. Хотела бы сказать: то, что обо мне пишут, — неправда, особенно в польских СМИ. Я не знаю… Вы, ребята, любите писать статьи про меня, которые привлекут внимание. Я понимаю — это часть работы.

    Но да — не планирую пропускать Уимблдон. Я правда хочу научиться играть лучше на траве. Каждый год — это новая возможность. Я буду играть Уимблдон, безусловно. Конечно, если я не буду травмирована», — отметила Свентек на пресс-конференции.

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    Напомним, в настоящий момент Свентек является второй ракеткой мира.

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