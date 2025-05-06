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    Синнер: Когда снова начал бить по мячу, на руках появились мозоли

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер
    Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер высказался о тренировочном процессе. Ранее теннисист отбыл дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    Теперь Синнер готовится вернуться на корт на «Мастерсе» в Риме.

    «Я доволен тем, как прошли эти месяцы. Примерно месяц я вообще не касался ракетки. Мы начали медленно. Когда мы начали бить по мячу, у меня на руках появились мозоли. Такого ощущения я не испытывал уже давно.

    Но я доволен тем, как всё прошло, когда у меня появилось время снова выйти на корт. Мы не так уж торопились, потому что один или два дня не меняют твою жизнь, и на всё нужно время», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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