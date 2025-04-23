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    Надаль: Уверен, что Синнер невиновен

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Янник Синнер
    Испанец Рафаэль Надаль высказался о допинг-деле действующей первой ракетки мира Янника Синнера. По мнению Надаля, итальянец невиновен.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    15 февраля ВАДА дисквалифицировало Синнера на три месяца за то, что теннисист сдал две положительные допинг-пробы на метаболит клостебола.

    «Эта ситуация не принесла позитива в наш вид спорта, теннис. Но такие вещи иногда случаются, бывают несчастные случаи, и именно так я это вижу, потому что я верю в Янника. Из того, что я знаю о Яннике, я убежден, что он никогда не пытался обмануть или получить преимущество над остальными. Я уверен, что Янник — порядочный человек и что он невиновен.

    С другой стороны, я не хочу ставить под сомнение правила. Есть протоколы, которым мы все следовали в своей карьере. В этом случае у надлежащих органов есть вся информация — вся, а не только та, что есть у нас, которая может быть ограниченной и зачастую субъективной. Я верю в это решение. Янник принял эту трехмесячную дисквалификацию, так что дело закрыто.

    Если нам не нравится, как работают эти протоколы, то, очевидно, ответственные люди должны работать над их улучшением. Но я не люблю говорить плохо о нашем виде спорта. В конце концов, эти протоколы — это протоколы, которые мы все приняли и под которыми подписались», — сказал Надаль The Telegraph.

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