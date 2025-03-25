Соболенко дала совет Мирре Андреевой

Белорусская теннисисткавысказалась про. Уроженка Минска посоветовала российской теннисистке не обращать внимания на оскорбительные комментарии в социальных сетях.

После поражения от Аманды Анисимовой в матче третьего круга турнира в Майами российская теннисистка выложила в своих соцсетях скриншот с негативными комментариями фанатов.

«Она должна смотреть на это со смехом. Не хочу никого оскорблять, но люди, которые пишут ей комментарии… Это смешно! Она 17-летняя девочка, еще ребенок. Взрослые люди пишут ей комментарии… Их не надо уважать, на них не надо смотреть, даже энергию свою тратить не надо. Только посмеяться, понять, насколько ты успешный человек, и идти дальше.

Мы все справлялись с хейтом, все через это проходили. У людей, которые пишут в комментариях, что-то в жизни не сложилось. Все, что они могут, надеяться на наши плохие результаты, чтобы им это принесло благополучие. Это смешно», — приводит слова Соболенко «СЭ».