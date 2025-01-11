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    Медведев: Синнер и Алькарас — явные фавориты Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Australian Open Даниил Медведев Янник Синнер Карлос Алькарас
    Российский теннисист Даниил Медведев оценил свои шансы на победу на Открытом чемпионате Австралии.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я бы сказал, что уверенности чуть меньше. Почему? Потому что в прошлом году, если не считать Australian Open, мне почти не удавалось вмешаться, ведь Карлос и Янник часто меня обыгрывали. На многих турнирах я далеко проходил, но не мог их обыграть.

    Я бы хотел снова вмешаться в борьбу, потому что это означает, что я могу доходить до поздних стадий турнира и на них побеждать.

    Опять же, на данный момент они явные фавориты, и это нормально. Я постараюсь что-нибудь придумать, и посмотрим, получится ли. В прошлом году я убедился, что того, что я показываю матчах против них, недостаточно, так что постараюсь прибавить», — отметил Медведев на пресс-конференции.

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