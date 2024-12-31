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    Александрова и Шнайдер покинули турнир в Брисбене

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Екатерина Александрова Онс Жабер Ангелина Калинина Диана Шнайдер
    Завершились два матча турнира серии WTA 500 в Брисбене с участием российских теннисисток.

    Екатерина Александрова
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    Екатерина Александрова

    Екатерина Александрова проиграла туниске Онс Жабер со счетом 3:6, 2:6. Александрова ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету Жабер три эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

    Диана Шнайдер уступила украинке Ангелине Калининой со счетом 3:6, 6:4, 1:6. Шнайдер выполнила пять подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Калининой пять эйсов, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

    Жабер в третьем круге встретится с Элиной Аванесян из Армении, а Калинина — с победительницей матча Юань Юэ (Китай) — Марта Костюк (Украина).

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