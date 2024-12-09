Синнер поделился планами на новый сезон

Первая ракетка миравысказался по поводу планов на новый сезон. Также итальянец отметил, как намерен провести новогодние праздники.

«Моя цель — остаться в игре даже в 30 лет, но всё может измениться. Сейчас я продолжу подготовку к сезону, но Рождество проведу дома», — приводит слова Синнера La Stampa.

В 2024 году Синнер одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два турнира ATP-500.

Итальянец проводит отпуск, посещая различные мероприятия. Ранее Синнер посетил гонку Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.