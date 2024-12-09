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    Синнер поделился планами на новый сезон

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер
    Первая ракетка мира Янник Синнер высказался по поводу планов на новый сезон. Также итальянец отметил, как намерен провести новогодние праздники.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Моя цель — остаться в игре даже в 30 лет, но всё может измениться. Сейчас я продолжу подготовку к сезону, но Рождество проведу дома», — приводит слова Синнера La Stampa.

    В 2024 году Синнер одержал победу в восьми турнирах, среди которых два «Больших шлема» (Australian Open, US Open), три турнира серии «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два турнира ATP-500.

    Итальянец проводит отпуск, посещая различные мероприятия. Ранее Синнер посетил гонку Формулы-1 — Гран-при Абу-Даби.

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