Рууд: Доволен своей игрой на Итоговом турнире

Седьмая ракетка миравысказался о своей игре на Итоговом турнире ATP — 2024.

До этого норвежец одолел третью ракетку мира Карлоса Алькараса и проиграл второму номеру мирового рейтинга Александру Звереву.

«Первый матч я провёл хорошо. Со Зверевым тоже сыграл неплохо. Просто не заработал нужные очки. Не смог выиграть подачу Саши. Немного неудачно начал тай-брейк. Но так случается. Я доволен тем уровнем, который показываю здесь на данный момент. Надеюсь, вечером в пятницу снова покажу его», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Прогнозы на теннис

15 ноября Каспер Рууд сыграет с россиянином Андреем Рублевым.