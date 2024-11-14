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    Рууд: Доволен своей игрой на Итоговом турнире

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Каспер Рууд Итоговый чемпионат ATP
    Седьмая ракетка мира Каспер Рууд высказался о своей игре на Итоговом турнире ATP — 2024.

    Каспер Рууд
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    Каспер Рууд

    До этого норвежец одолел третью ракетку мира Карлоса Алькараса и проиграл второму номеру мирового рейтинга Александру Звереву.

    «Первый матч я провёл хорошо. Со Зверевым тоже сыграл неплохо. Просто не заработал нужные очки. Не смог выиграть подачу Саши. Немного неудачно начал тай-брейк. Но так случается. Я доволен тем уровнем, который показываю здесь на данный момент. Надеюсь, вечером в пятницу снова покажу его», — сказал Рууд на пресс-конференции.

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    15 ноября Каспер Рууд сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

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