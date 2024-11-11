Алькарас проиграл Рууду на Итоговом турнире ATP

Карлос Алькарас Фото: globallookpress.com
Алькарас проиграл Рууду со счетом 1:6, 5:7.
Матч продолжался 1 час 27 минут. Карлос за это время выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.
Каспер сделал пять эйсов и взял на приеме четыре гейма.
Незадолго до матча стало известно, что Алькарас заболел простудой.
Еще в одном матче группы Б позже в понедельник встретятся россиянин Андрей Рублев и немец Александр Зверев. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.
Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине.