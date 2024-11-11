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    • Алькарас проиграл Рууду на Итоговом турнире ATP
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    Алькарас проиграл Рууду на Итоговом турнире ATP

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Карлос Алькарас Каспер Рууд
    Испанец Карлос Алькарас потерпел поражение от норвежца Каспера Рууда в первом туре группового этапа Итогового турнира ATP, призовой фонд которого составляет 15 миллионов долларов.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Алькарас проиграл Рууду со счетом 1:6, 5:7.

    Матч продолжался 1 час 27 минут. Карлос за это время выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

    Каспер сделал пять эйсов и взял на приеме четыре гейма.

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    • Незадолго до матча стало известно, что Алькарас заболел простудой.

    Еще в одном матче группы Б позже в понедельник встретятся россиянин Андрей Рублев и немец Александр Зверев. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Прогнозы на теннис

    Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине.

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