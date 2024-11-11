Алькарас проиграл Рууду на Итоговом турнире ATP

Испанецпотерпел поражение от норвежцав первом туре группового этапа Итогового турнира ATP, призовой фонд которого составляет 15 миллионов долларов.

Алькарас проиграл Рууду со счетом 1:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 27 минут. Карлос за это время выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

Каспер сделал пять эйсов и взял на приеме четыре гейма.

Незадолго до матча стало известно, что Алькарас заболел простудой.

Еще в одном матче группы Б позже в понедельник встретятся россиянин Андрей Рублев и немец Александр Зверев. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Прогнозы на теннис

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине.