Медведев: Поборюсь с Синнером

Россиянин(5-я ракетка мира) прокомментировал предстоящий матч в четвертьфинале турнира в Шанхае против лидера мирового рейтинга итальянца

«Вы говорили, что у Синнера есть преимущество с мячами. Вы же не списываете себя со счетов? Нет… Я всегда буду бороться до конца. С Янником у нас было много тяжёлых битв. Пока не знаю, как буду играть тактически, обсужу это со своим тренером. С психологической точки зрения, я должен бороться. Он сейчас номер один в мире.

Я бы сказал, что он и Карлос, вероятно, лучшие. Но никогда нельзя недооценивать Новака. Как только вы его недооцените, он может вас укусить (смеётся). Это три очень сильных игрока на данный момент. Я постараюсь изо всех сил», — сказал Медведев в интервью после победы над Циципасом в четвертом круге турнира.