Саккари досрочно закончила сезон из-за травмы плеча

Греческая теннисисткадосрочно закончила сезон. Ранее у спортсменки была травма плеча.

Последний матч Саккари провела в августе на Открытом чемпионате США. Спортсменка уступила в первом круге.

«Последние несколько недель я была сосредоточена на восстановлении после травмы плеча. К сожалению, из‑за этого я должна закончить сезон раньше, чем планировала. Я вернусь сильнее и без травм. Всем спасибо за поддержку. Это был тяжелый год, но он научил меня многому. Увидимся в Австралии», — написала Саккари в социальной сети.

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Саккари — бывшая третья ракетка мира. Сейчас теннисистка является 22-й ракеткой мира.