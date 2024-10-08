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    Саккари досрочно закончила сезон из-за травмы плеча

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мария Саккари
    Греческая теннисистка Мария Саккари досрочно закончила сезон. Ранее у спортсменки была травма плеча.

    Мария Саккари
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    Мария Саккари

    Последний матч Саккари провела в августе на Открытом чемпионате США. Спортсменка уступила в первом круге.

    «Последние несколько недель я была сосредоточена на восстановлении после травмы плеча. К сожалению, из‑за этого я должна закончить сезон раньше, чем планировала. Я вернусь сильнее и без травм. Всем спасибо за поддержку. Это был тяжелый год, но он научил меня многому. Увидимся в Австралии», — написала Саккари в социальной сети.

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    Саккари — бывшая третья ракетка мира. Сейчас теннисистка является 22-й ракеткой мира.

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