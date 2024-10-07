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    Эрика Андреева обыграла Ястремскую на «Мастерсе» в Ухане

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Эрика Андреева Даяна Ястремская
    Россиянка Эрика Андреева (70-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире серии «Мастерс» в китайском Ухане.

    Эрика Андреева
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    Эрика Андреева

    В первом круге она обыграла украинку Даяну Ястремскую (36) со счетом 7:5, 6:4.

    Причем по ходу встречи Андреева уступала в первом сете 2:5, а во втором — 2:4, но нашла в себе силы переломить ход встречи.

    Прогнозы на теннис

    Соперницы были на корте 1 час 41 минуту. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

    На счету Ястремской ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

    Во втором круге Эрика Андреева сыграет либо со своей младшей сестрой Миррой, либо с китаянкой Ван Сиюй.

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