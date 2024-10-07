Эрика Андреева обыграла Ястремскую на «Мастерсе» в Ухане

Россиянка(70-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире серии «Мастерс» в китайском Ухане.

В первом круге она обыграла украинку Даяну Ястремскую (36) со счетом 7:5, 6:4.

Причем по ходу встречи Андреева уступала в первом сете 2:5, а во втором — 2:4, но нашла в себе силы переломить ход встречи.

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Соперницы были на корте 1 час 41 минуту. Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми.

На счету Ястремской ни одного эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге Эрика Андреева сыграет либо со своей младшей сестрой Миррой, либо с китаянкой Ван Сиюй.