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  • 15:49
    • Алькарас стал победителем турнира в Пекине
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    Алькарас стал победителем турнира в Пекине

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карлос Алькарас Янник Синнер
    Испанский теннисист Карлос Алькарас, являющийся третьей ракеткой мира, одолел итальянца Янника Синнера в финале турнира в Пекине — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Спортсмены провели на корте чуть больше четырех часов. Синнер выполнил 6 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.

    У Алькараса шесть подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейка из 15.

    Прогнозы на теннис

    Алькарас третий раз кряду одолел Синнера. До этого испанец взял верх над Янником в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе и в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос».

    Стоит отметить, что Алькарас выиграл 16-й трофей в карьере и четвертый в текущем сезоне.

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