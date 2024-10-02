Алькарас стал победителем турнира в Пекине

Карлос Алькарас Фото: globallookpress.com
Спортсмены провели на корте чуть больше четырех часов. Синнер выполнил 6 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести.
У Алькараса шесть подач навылет, две двойные ошибки и три реализованных брейка из 15.
Алькарас третий раз кряду одолел Синнера. До этого испанец взял верх над Янником в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе и в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос».
Стоит отметить, что Алькарас выиграл 16-й трофей в карьере и четвертый в текущем сезоне.