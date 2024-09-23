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    Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Дарья Касаткина Арина Соболенко Ига Свентек Вероника Кудерметова Анна Калинская
    WTA сегодня, 23 сентября, опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В топ-10 произошло два изменения. Представительница США Даниэль Коллинз поднялась на 9-е место, а чешка Барбора Крейчикова — на 10-ю строчку.

    Российская теннисистка Дарья Касаткина переместилась с 13-го на 11-е место.

    Анна Калинская занимает 14-е место, Людмила Самсонова — 15-е, а Диана Шнайдер — 16-е.

    Рейтинг WTA, 23 сентября

    1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10 885 очков

    2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716

    3 (3). Джессика Пегула (США) — 6220

    4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871

    5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5348

    6 (6). Кори Гауфф (США) — 4983

    7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3920

    8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698

    9 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3178

    10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3161...

    11 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3020.

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