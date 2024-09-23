Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

«Мне не нужен Макгрегор, чтобы укрепить свое наследие в ММА» — громкое интервью с Майклом Чендлером

Чендлер устал ждать возвращения Макгрегора. Спустя 2 года, Майкл, наконец-то, принял другой бой в UFC