Касаткина поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

В топ-10 произошло два изменения. Представительница США Даниэль Коллинз поднялась на 9-е место, а чешка Барбора Крейчикова — на 10-ю строчку.
Российская теннисистка Дарья Касаткина переместилась с 13-го на 11-е место.
Анна Калинская занимает 14-е место, Людмила Самсонова — 15-е, а Диана Шнайдер — 16-е.
Рейтинг WTA, 23 сентября
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 10 885 очков
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8716
3 (3). Джессика Пегула (США) — 6220
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5871
5 (5). Ясмин Паолини (Италия) — 5348
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4983
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3920
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698
9 (10). Даниэль Коллинз (США) — 3178
10 (11). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3161...
11 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 3020.