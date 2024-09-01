Стали известны все участники 1/8 финала мужского US Open 2024

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
Алекс де Минор (Австралия) — Джордан Томпсон (Австралия)
Андрей Рублёв (Россия) — Григор Димитров (Болгария)
Каспер Рууд (Норвегия) — Тейлор Фритц (США)
Брэндон Накашима (США) — Александр Зверев (Германия)
Фрэнсис Тиафо (США) — Алексей Попырин (Австралия)
Джек Дрэйпер (Великобритания) — Томаш Махач (Чехия)
Янник Синнер (Италия) — Томми Пол (США)
Нуну Боржеш (Португалия) — Даниил Медведев (Россия)
Открытый чемпионат США продлится до 8 сентября. В 2023 году турнир выиграл серб Новак Джокович, который в финале одолел россиянина Даниила Медведева.