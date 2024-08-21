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    Эрика Андреева: Я заставила себя быть более агрессивной и сильнее давила на первых ударах

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Эрика Андреева Даниэль Коллинз
    Российская теннисистка Эрика Андреева высказалась о победе над американкой Даниэль Коллинз на турнире в Монтеррее.

    Эрика Андреева
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    Эрика Андреева

    «Каждый раз, когда я играю с соперницей такого уровня, стараюсь не думать о её рейтинге, потому что это оказывает на меня большее давление. Думаю: смогу ли я победить? Мне нужно использовать все свои возможности.

    Но в этот раз я подумала: Хорошо, я просто бью по желтому мячу, и мне все равно, с кем играть. Честно говоря, первый сет прошел так быстро, она потрясающе била по мячу. Я заставила себя быть более агрессивной и сильнее давила на первых ударах, чтобы ей было некомфортно», — приводит слова Коллинз официальный сайт WTA.

    В следующем круге Андреева встретится с победительницей матча между Лулу Сан (Новая Зеландия) и Марией Карле (Аргентина).

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