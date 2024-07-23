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    Андреева: Стараюсь играть быстро и как можно скорее идти домой отдыхать

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева Александра Соснович
    Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над белорусской Александрой Соснович на турнире в румынском Яссы.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    «Я не очень люблю проводить много времени на корте, поэтому стараюсь играть быстро и скорее идти домой — отдыхать. Такой план у меня на каждый матч. Я рада своей победе сегодня — это была отличная встреча. Знаю, что у соперницы в выходные состоялся финал в Будапеште, здесь она еще не успелп адаптироваться, но я все равно рада тому, как я играла и добилась победы», — приводит слова Андреевой WTA.

    В четвертьфинале турнира в Яссах Андреева встретится с хорватской спортсменкой Леей Бошкович (202-я ракетка мира).

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