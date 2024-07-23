Андреева: Стараюсь играть быстро и как можно скорее идти домой отдыхать

Российская теннисисткавысказалась о победе над белорусскойна турнире в румынском Яссы.

«Я не очень люблю проводить много времени на корте, поэтому стараюсь играть быстро и скорее идти домой — отдыхать. Такой план у меня на каждый матч. Я рада своей победе сегодня — это была отличная встреча. Знаю, что у соперницы в выходные состоялся финал в Будапеште, здесь она еще не успелп адаптироваться, но я все равно рада тому, как я играла и добилась победы», — приводит слова Андреевой WTA.

В четвертьфинале турнира в Яссах Андреева встретится с хорватской спортсменкой Леей Бошкович (202-я ракетка мира).