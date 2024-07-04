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    Берреттини: Синнер не дал мне кислород

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Янник Синнер Уимблдон Маттео Берреттини
    Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение в матче второго круга на Уимблдоне-2024 с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

    Маттео Берреттини
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    Маттео Берреттини

    В среду, 3 июля, Янник Синнер со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:4) обыграл Маттео Берреттини.

    «Его карьера и моя прошлым летом складывались в разные моменты. Я не был в таком же счастливом месте, как сейчас. Я немного боролся. Это был момент, когда он начал играть всё лучше и лучше. Очевидно, теперь у него гораздо больше уверенности. Думаю, за весь матч он пропустил три мяча. Он не дал мне того кислорода, который иногда нужен.

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    Ожидал действительно солидного игрока, который хорошо играл. Но он меня удивил. Удивился тому, как я справился с этим уровнем. У меня был перерыв в сетах, которые я почти проиграл. Действительно горжусь собой. Он совершенствуется с каждым днем. Он всегда хорошо возвращался и очень хорошо бегал, но его такт и умение читать моменты и играть не только в ритме, но и с вращением и некоторым подрезом, они отлично справляются со своей задачей. Это одна из причин, почему он сейчас №1 в мире», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

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