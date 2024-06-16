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    Алькарас: Выиграть медаль в паре с Рафой — моя мечта

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль Карлос Алькарас
    Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о выступлении с Рафаэлем Надалем в парном разряде на Олимпийских играх в Париже.

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    «Я не играл так много парных матчей. Мне нравится играть с партнёром, который к тому же твой друг. Особенно если это Рафа. Я очень рад возможности сыграть со своим кумиром, для меня это прекрасная возможность насладиться моментом.

    Я никогда не ожидал, что смогу сыграть с Рафой на Играх. Я мальчик, которому нужно расти как игроку и как личности. Это мои первые Игры. Выиграть медаль с Рафой — моя мечта», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

    Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.

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