Алькарас: Выиграть медаль в паре с Рафой — моя мечта

Испанский теннисиствысказался о выступлении св парном разряде на Олимпийских играх в Париже.

«Я не играл так много парных матчей. Мне нравится играть с партнёром, который к тому же твой друг. Особенно если это Рафа. Я очень рад возможности сыграть со своим кумиром, для меня это прекрасная возможность насладиться моментом.

Я никогда не ожидал, что смогу сыграть с Рафой на Играх. Я мальчик, которому нужно расти как игроку и как личности. Это мои первые Игры. Выиграть медаль с Рафой — моя мечта», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Теннисные соревнования на Олимпийских играх в Париже (Франция) пройдут с 27 июля по 4 августа.