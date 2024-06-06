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    Джокович высказался о перенесённой операции

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Ролан Гаррос
    Сербский теннисист Новак Джокович в социальных сетях рассказал, что операция прошла успешно, и поблагодарил врачей и поклонников.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «За прошедший день мне пришлось принять несколько сложных решений после разрыва мениска во время моего последнего матча. Я всё ещё перевариваю всё это, но я рад сообщить вам, что операция прошла успешно.

    Я очень благодарен команде врачей, которые были рядом со мной, а также за огромную поддержку, которую я получил от своих фанатов.

    Я сделаю всё возможное, чтобы быть здоровым и в полной форме, чтобы вернуться на корт как можно скорее.

    Моя любовь к этому виду спорта сильна, и желание соревноваться на самом высоком уровне — вот что поддерживает меня», — написал Джокович в социальных сетях.

    Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с Открытого чемпионата Франции — 2024 из-за травмы колена. Спортсмен является действующим чемпионом турнира.

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