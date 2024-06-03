Рыбакина сообщила о своей цели на «Ролан Гаррос»-2024

Казахстанская теннисистканазвала свою цель на Открытом чемпионате Франции-2024.

«Конечно, цель всегда — победа, но сейчас я фокусируюсь на каждом следующем матче. Только что увидела, что Ясмин выиграла, так что готовлюсь к этому матчу. Думаю, сейчас я очень хорошо играю.

Я уже говорила, что у меня были проблемы со сном, некоторые проблемы по здоровью. Мне кажется, в последние недели я потеряла немного в физике, в весе. Но я уверена в себе и чувствую себя великолепно. Рада, что удаётся закрыть матчи в двух сетах», — сообщила Рыбакина на пресс-конференции.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

В четвертом круге «Ролан Гаррос»-2024 Рыбакина (4) победила украинку Элину Свитолину (19) со счетом 6:4, 6:3. Теперь в четвертьфинале она сыграет с итальянкой Ясминой Паолини (15).