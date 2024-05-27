ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Чехия — победитель ЧМ-2024Чехия — победитель домашнего турнира, Швейцария взяла серебро, а Швеция — бронзу
  • 09:55
    • «Рейнджерс» в овертайме победили «Флориду» и вышли вперед в серии плей-офф НХЛ
    Все новости спорта

    Маррей: Я не смог противостоять подаче Вавринки

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Станислас Вавринка Энди Мюррей
    Британский теннисист Энди Маррей рассказал о причинах поражения в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 от бывшей третьей ракетки мира швейцарца Стэна Вавринки (4:6, 4:6, 2:6).

    Энди Маррей
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Энди Маррей

    «Я не смог противостоять его подаче, в остальном мог бы добиться большего. У него были брейки в начале каждого сета, что тоже помогло Вавринке.

    Он преуспел как в подаче, так и в последующих ударах, даже рискуя своим физическим состоянием», — приводит слова Маррея Punto de Break.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Во втором круге «Ролан Гаррос» 39-летний Вавринка сыграет с победителем матча между 33-й ракеткой мира британским теннисистом Кэмероном Норри и россиянином Павлом Котовым (56-й в рейтинге ATP).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Бохум» совершить чудо?
  • «Фортуна» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Медведев снова проиграет на старте «Ролан Гаррос»?
  • Кепфер — Медведев. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • Команды должны сыграть результативно
  • «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.43
  • Экспресс дня 27 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Кепфер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Этчеверри — Казо
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Самсонова — Линетт
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашеро — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Веен Висбаден — Ян Регенсбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Потапова — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры