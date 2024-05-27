Маррей: Я не смог противостоять подаче Вавринки

Британский теннисистрассказал о причинах поражения в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2024 от бывшей третьей ракетки мира швейцарца(4:6, 4:6, 2:6).

«Я не смог противостоять его подаче, в остальном мог бы добиться большего. У него были брейки в начале каждого сета, что тоже помогло Вавринке.

Он преуспел как в подаче, так и в последующих ударах, даже рискуя своим физическим состоянием», — приводит слова Маррея Punto de Break.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Во втором круге «Ролан Гаррос» 39-летний Вавринка сыграет с победителем матча между 33-й ракеткой мира британским теннисистом Кэмероном Норри и россиянином Павлом Котовым (56-й в рейтинге ATP).