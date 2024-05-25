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    Джокович: Не считаю себя фаворитом «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос Новак Джокович 
    Cерб Новак Джокович высказался о своем текущем состоянии перед стартом «Ролан Гаррос».

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я волнуюсь, в этом году играю не лучшим образом. У меня было несколько хороших матчей, но это все, что есть. Нужно смириться. Не считаю себя фаворитом "Ролан Гаррос", собираюсь играть матч за матчем и смотреть, как далеко смогу зайти.

    Мое самочувствие ужасно, ночью было очень плохо из‑за желудка, но нужно отдать должное Махачу, он заслужил эту победу. Честно говоря, не знаю, что думать об этом матче. Я хочу забыть о нем и двигаться к Парижу.

    Хорошо, что я сумел приехать в Женеву и сыграть не один матч, а три. Мне просто нужно чувствовать себя лучше. Когда ты страдаешь на корте, это не приносит удовольствия. Ты не можешь сосредоточиться на теннисе, когда происходят другие вещи. Я просто надеюсь, что смогу быть в форме к Ролан Гаррос», — приводит слова Джоковича AFP.

    Пьер‑Юг Эрбер станет первым соперником Джоковича на Открытом чемпионате Франции.

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