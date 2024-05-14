Вавринка: Знаю, что приближаюсь к концу карьеры, но мысленно чувствую себя молодым

39-летний швейцарский теннисистответил на вопрос о скором завершении карьеры.

«Всё дело в том, как я себя чувствую, хочу ли работать и тренироваться, стараюсь ли сохранить те ощущения, которые были у меня в молодости. Всё дело в менталитете, который у меня есть. Я играю для себя и для болельщиков. Я знаю, что приближаюсь к концу карьеры, но мысленно продолжаю чувствовать себя молодым. Сохраняю свежесть и наслаждаюсь тем, что делаю», — приводит слова Вавринки Daily Express.

В настоящий момент трехкратный победитель турниров «Большого шлема» является только 87-я ракеткой мира.