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    Рууд: Завершение карьеры Надаля и Джоковича всё ближе, их будет не хватать в туре

    Теннис Прогнозы на теннис Каспер Рууд Рафаэль Надаль Новак Джокович  Роджер Федерер ATP
    Норвежский теннисист Каспер Рууд признался, что его расстраивает тот факт, что Рафаэль Надаль уже в ближайшем будущем может объявить о завершении карьеры.

    Каспер Рууд
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    Каспер Рууд

    «Я могу показаться фанатом, но это нормально. Отсутствие Рафы в туре заметно, и становится радостно, когда он возвращается.

    Федерер, Надаль и Джокович имеют огромное влияние в туре, и, когда их нет, всё по-другому. Это дает возможность проявить себя другим игрокам, но на данном этапе карьеры Рафы и Новака… Роджер уже ушел, и завершение карьеры Надаля и Джоковича всё ближе. Их будет не хватать», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Де Минор — Надаль

    Напомним, на этой неделе Надаль играет на турнире в Барселоне. Во втором раунде испанец встретится с австралийцем Алексом Де Минором.

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