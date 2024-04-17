Рууд: Завершение карьеры Надаля и Джоковича всё ближе, их будет не хватать в туре

Норвежский теннисистпризнался, что его расстраивает тот факт, чтоуже в ближайшем будущем может объявить о завершении карьеры.

«Я могу показаться фанатом, но это нормально. Отсутствие Рафы в туре заметно, и становится радостно, когда он возвращается.

Федерер, Надаль и Джокович имеют огромное влияние в туре, и, когда их нет, всё по-другому. Это дает возможность проявить себя другим игрокам, но на данном этапе карьеры Рафы и Новака… Роджер уже ушел, и завершение карьеры Надаля и Джоковича всё ближе. Их будет не хватать», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Де Минор — Надаль

Напомним, на этой неделе Надаль играет на турнире в Барселоне. Во втором раунде испанец встретится с австралийцем Алексом Де Минором.