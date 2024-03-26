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    Хачанов: Когда матч с Черундоло начался, я понял, что все даже легче, чем в прошлом году

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Франсиско Черундоло
    Российский теннисист Карен Хачанов высказался о победе в матче с Франсиско Черундоло (6:1, 5:7, 7:6 (7:5)).

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Когда матч начался, я понял, что все даже легче, чем в прошлом году. Подумал: "Замечательно, так и выиграю". Во втором сете у меня было пару моментов, где я мог бы больше на него надавить, сделать брейк. Но в итоге кому-то на трибуне стало плохо, потом прошел небольшой дождь. Такое иногда случается, и, возможно, все это немного меня сбило. Я поломался, а он, наоборот, прибавил в конце второго сета и начале третьего. Он сразу сделал брейк, я был морально немного вне игры, начал злиться и расстраиваться. Подумал: "Я только что выигрывал, а потом вдруг все поменялось и я уступаю". С этого момента матч стал намного более напряженным», — приводит слова Хачанова Tennis Channel.

    Теперь в 1/8 финала Хачанов сразится с немецким теннисистом Александром Зверевым (4), который обыграл американца Кристофа Юбенкса (32) — 7:6 (7:4), 6:3.

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