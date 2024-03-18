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    Веснина: Алькарас летал по корту в матче с Медведевым

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Карлос Алькарас ATP
    Олимпийская чемпионка в паре по теннису Елена Веснина прокомментировала поражение Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса (6:7, 1:6) в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Надо отдать должное Алькарасу. В решающий момент Карлос действовал просто потрясающе: делал невероятные розыгрыши, вытаскивал просто невозможные мячи. Казалось, что он находился просто повсюду.

    Даня пытался менять игру, чтобы навязать конкуренцию Карлосу, но, к сожалению, ему не повезло на тай-брейке первого сета. Все-таки тай-брейк — это некоторая лотерея, как говорят в теннисе, и в этот раз счастливый билет достал Алькарас.

    Во втором же сете Карлос начал играть еще более вдохновенно и будто летал по корту, а Даниил, наоборот, упал духом. Хоть он пытался поменять игру и форсировать события, но у него много чего не получалось. Ему было объективно сложно.

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    • Так или иначе, Даниил второй год подряд смог дойти до финала столь крупного турнира, который некоторые даже считают пятым турниром большого шлема. Очень здорово, что ему удается так стабильно доходить до финальных этапов серьезных турниров», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

    Напомним, Медведев второй год подряд уступил Алькарасу в решающем матче на турнире в Индиан-Уэллс.

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