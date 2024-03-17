Синнер высказался о поражении от Алькараса

Итальянецпрокомментировал поражение от испанца(6:1, 3:6, 2:6) в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Синнер проиграл первый матч после 19-ти побед подряд.

«Я не так много думаю о победной серии, не зацикливаюсь на этом. Я сохранял позитив на протяжении всей этой серии и даже сейчас.

Я проиграл в полуфинале в Индиан-Уэллс, но это тоже хороший результат.

Впереди следующий турнир — Майами. Так что я уже концентрируюсь на Майами. Конечно, тяжело, что все так сложилось, потому что Индиан-Уэллс — особенное для меня место.

Но, с другой стороны, я благодарен за то, что у меня есть», — приводит слова третьей ракетки мира пресс-служба ATP.

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