Синнер высказался о поражении от Алькараса

Янник Синнер Фото: globallookpress.com
Синнер проиграл первый матч после 19-ти побед подряд.
«Я не так много думаю о победной серии, не зацикливаюсь на этом. Я сохранял позитив на протяжении всей этой серии и даже сейчас.
Я проиграл в полуфинале в Индиан-Уэллс, но это тоже хороший результат.
Впереди следующий турнир — Майами. Так что я уже концентрируюсь на Майами. Конечно, тяжело, что все так сложилось, потому что Индиан-Уэллс — особенное для меня место.
Но, с другой стороны, я благодарен за то, что у меня есть», — приводит слова третьей ракетки мира пресс-служба ATP.
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