Медведев победил Руне и стал полуфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллс

Россиянин(4-я ракетка мира) вышел в полуфинал престижного «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс.

В четвертьфинале турнира он уверенно обыграл датчанина Хольгера Руне (7) со счетом 7:5, 6:4.

Соперники находились на корте 1 час 59 минут. Медведев четыре раза подал навылет, совершил одна двойную ошибку, взял 4 из 10 брейк-пойнтов.

На счету Руне шесть двойных ошибок, ни одной двойной ошибки, два реализованных брейк-пойнтов из восьми.

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Соперником Медведева в полуфинале будет американец Томми Пол, победивший Каспера Рууда (6:2, 1:6, 6:3).

Напомним, в прошлом году Медведев здесь добрался до финала, уступив там испанцу Карлосу Алькарасу (3:6, 2:6).