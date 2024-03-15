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    Медведев победил Руне и стал полуфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллс

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Хольгер Руне Каспер Рууд Томми Пол
    Россиянин Даниил Медведев (4-я ракетка мира) вышел в полуфинал престижного «Мастерса» в американском Индиан-Уэллс.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В четвертьфинале турнира он уверенно обыграл датчанина Хольгера Руне (7) со счетом 7:5, 6:4.

    Соперники находились на корте 1 час 59 минут. Медведев четыре раза подал навылет, совершил одна двойную ошибку, взял 4 из 10 брейк-пойнтов.

    На счету Руне шесть двойных ошибок, ни одной двойной ошибки, два реализованных брейк-пойнтов из восьми.

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    Соперником Медведева в полуфинале будет американец Томми Пол, победивший Каспера Рууда (6:2, 1:6, 6:3).

    Напомним, в прошлом году Медведев здесь добрался до финала, уступив там испанцу Карлосу Алькарасу (3:6, 2:6).

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