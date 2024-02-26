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    Хачанов попал в топ-15 рейтинга ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Карен Хачанов Новак Джокович 
    ATP опубликовала обновленный рейтинг. Российский теннисист Карен Хачанов после победы на турнире в Дохе (Катар) поднялся на две строчки и теперь идет 15-м.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    Первое место по-прежнему занимает серб Новак Джокович.

    Россиянин Даниил Медведев находится на 4-й строчке, Андрей Рублёв — на пятой.

    Рейтинг ATP. 26 февраля:

    1. Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков.
    2. Карлос Алькарас (Испания) — 8805.
    3. Янник Синнер (Италия) — 8270.
    4. Даниил Медведев (Россия) — 8015.
    5. Андрей Рублёв (Россия) — 5110.
    6. Александр Зверев (Германия) — 5085.
    7. Хольгер Руне (Дания) — 3700.
    8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3395.
    9. Алекс де Минор (Австралия) — 3210.
    10. Тейлор Фритц (США) — 3150...
    15 (+2). Карен Хачанов (Россия) — 2260…
    39 (-1). Роман Сафиуллин (Россия) — 1080…
    40 (-1). Аслан Карацев (Россия) — 1073…
    63 (+1). Павел Котов (Россия) — 878.

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