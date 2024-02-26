Хачанов попал в топ-15 рейтинга ATP

Карен Хачанов Фото: globallookpress.com
Первое место по-прежнему занимает серб Новак Джокович.
Россиянин Даниил Медведев находится на 4-й строчке, Андрей Рублёв — на пятой.
Рейтинг ATP. 26 февраля:
1. Новак Джокович (Сербия) — 9855 очков.
2. Карлос Алькарас (Испания) — 8805.
3. Янник Синнер (Италия) — 8270.
4. Даниил Медведев (Россия) — 8015.
5. Андрей Рублёв (Россия) — 5110.
6. Александр Зверев (Германия) — 5085.
7. Хольгер Руне (Дания) — 3700.
8. Хуберт Хуркач (Польша) — 3395.
9. Алекс де Минор (Австралия) — 3210.
10. Тейлор Фритц (США) — 3150...
15 (+2). Карен Хачанов (Россия) — 2260…
39 (-1). Роман Сафиуллин (Россия) — 1080…
40 (-1). Аслан Карацев (Россия) — 1073…
63 (+1). Павел Котов (Россия) — 878.