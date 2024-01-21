Мирра Андреева уступила Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open

16-летняя российская теннисисткане смогла выйти в четвертьфинал Australian Open 2024.

В 1/8 финала россиянка проиграла чешке Барборе Крейчиковой со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча теннисисток продлилась 2 часа 2 минуты.

Андреева три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных.

На счету более опытной Крейчиковой один эйс, шесть двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

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