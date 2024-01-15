Хачанов победил Альтмайера на старте Australian Open

Карен Хачанов Фото: globallookpress.com
Уроженец Москвы победил в четырех партиях со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 4 часа 5 минут.
Хачанов 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных.
На счету Альтмайера 10 эйсов, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
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Во втором круге Хачанов сыграет с победителем матча Алехандро Табило (Чили) — Александр Ковачевич (США).