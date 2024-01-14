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    Самсонова проиграла Анисимовой в первом круге Australian Open

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open Людмила Самсонова WTA
    Российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение на старте Открытого чемпионата Австралии от американки Аманды Анисимовой.

    Людмила Самсонова
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    Людмила Самсонова

    Представительница США победила в двух партиях со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.

    Самсонова сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

    У Анисимовой также четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

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    В следующем раунде Анисимова сыграет с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) — Тамара Зиданшек (Словения).

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