Самсонова проиграла Анисимовой в первом круге Australian Open

Людмила Самсонова Фото: globallookpress.com
Представительница США победила в двух партиях со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.
Самсонова сделала четыре эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
У Анисимовой также четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
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В следующем раунде Анисимова сыграет с победительницей матча Надия Подороска (Аргентина) — Тамара Зиданшек (Словения).