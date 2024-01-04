Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене

Рафаэль Надаль Фото: globallookpress.com
В матче второго раунда Надаль одержал уверенную победу над австралийцем Джейсоном Кублером — 6:1, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.
Рафаэль за это время выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. Джейсон не взял на приеме ни одного гейма.
В следующем матче 37-летний Надаль встретится с еще одним представителем Австралии Джорданом Томпсоном.
Для Надаля это был второй матч после травмы, из-за которой он пропустил весь прошлый сезона.