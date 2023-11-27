Шевченко нашел себе нового тренера

Россиянинрассказал, что после расставания со своим многолетним тренером австрийцем Гюнтером Бресником, определился с кем он теперь будет работать.

«Это Тимур Мауленов — мой лучший друг, который раньше играл в теннис. Конечно, когда тренирует друг, могут возникать определенные сложности в тренировочном процессе. Но мы сразу договорились — разделяем общение на корте и за его пределами.

Начали сотрудничество в Антверпене, и все настолько хорошо пошло, что решили продолжить и дальше. Посмотрим, как все сложится в 2024-м», — сказал Шевченко «СЭ».

Этот сезон для 22-летнего Александра Шевченко пока самый удачный в его карьере. По итогам сезона он впервые пробился в ноябре в топ-50 рейтинга ATP, заняв 49-е место.