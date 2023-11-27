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    Шевченко нашел себе нового тренера

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Шевченко
    Россиянин Александр Шевченко рассказал, что после расставания со своим многолетним тренером австрийцем Гюнтером Бресником, определился с кем он теперь будет работать.

    Александр Шевченко
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    Александр Шевченко

    «Это Тимур Мауленов — мой лучший друг, который раньше играл в теннис. Конечно, когда тренирует друг, могут возникать определенные сложности в тренировочном процессе. Но мы сразу договорились — разделяем общение на корте и за его пределами.

    Начали сотрудничество в Антверпене, и все настолько хорошо пошло, что решили продолжить и дальше. Посмотрим, как все сложится в 2024-м», — сказал Шевченко «СЭ».

    Этот сезон для 22-летнего Александра Шевченко пока самый удачный в его карьере. По итогам сезона он впервые пробился в ноябре в топ-50 рейтинга ATP, заняв 49-е место.

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