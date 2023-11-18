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    Синнер: Я счастлив выйти в финал

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Янник Синнер
    Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Невероятные ощущения. Сегодня был действительно тяжелый матч. Я почувствовал, что он играл более агрессивно, особенно в первом сете. Каким-то образом я сделал брейк и с этого момента почувствовал себя лучше.

    Второй сет был действительно напряженным, а затем он очень хорошо сыграл на тай-брейке. В третьем сете я просто старался оставаться более агрессивным и немного миксовал свою игру. Я счастлив выйти в финал», — приводит слова Синнера официальный сайт турнира.

    В финале Итогового турнира 20-летний итальянец сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).

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