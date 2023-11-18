Медведев: Если Синнер будет так играть, то будет выигрывать постоянно

Российский теннисиствысказался о поражении отв полуфинале Итогового турнира АТР.

«На этом корте надо держать свою подачу. В первом сете я чувствовал, что он чуть лучше меня, но во втором сете я горжусь собой. Я сыграл отлично, выиграл тай-брейк. В третьем сете я подавал плохо — это причина поражения. Я был уставший, поздравляю Янника.

Синнер, конечно, очень впечатляет. Если он будет играть так постоянно, то будет выигрывать постоянно, но теннис непостоянен. Посмотрим, что он покажет в следующем сезоне.

Со зрителями не было ничего, я чуть потерял голову, когда проиграл свою подачу. Я чувствовал, что они оценивают мои хорошие удары, зрители здесь хороши. Так что я просто чуть сошёл с ума», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

В финале Итогового турнира 20-летний итальянец сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Карлос Алькарас (Испания).