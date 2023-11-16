Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Россиянинпобедил немцав Итоговом турнире ATP — 7:6 (9:7), 6:4.

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 47 минут. Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Зверева девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Для Медведева эта победа стала второй, благодаря чему он первым обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP. Зверев же потерпел первое поражение на турнире.

В заключительном туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а соперником Зверева будет россиянин Андрей Рублев, который лишился шансов на выход из группы.