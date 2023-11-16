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    • Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
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    Медведев обыграл Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Даниил Медведев Александр Зверев
    Россиянин Даниил Медведев победил немца Александра Зверева в Итоговом турнире ATP — 7:6 (9:7), 6:4.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Встреча теннисистов продлилась 1 час и 47 минут. Медведев четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два заработанных брейк-пойнта. На счету Зверева девять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

    Для Медведева эта победа стала второй, благодаря чему он первым обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP. Зверев же потерпел первое поражение на турнире.

    В заключительном туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а соперником Зверева будет россиянин Андрей Рублев, который лишился шансов на выход из группы.

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