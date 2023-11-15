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    Джокович прокомментировал поражение от Синнера в матче Итогового турнира ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Итоговый чемпионат ATP Новак Джокович  Янник Синнер
    Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера в матче зеленой группы Итогового турнира ATP.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я думаю, что главное отличие в том, что в важных моментах он шёл к этому, он был более смелым. Он заслужил победу, потому что в важные моменты я был недостаточно агрессивен, недостаточно решителен. Я дал ему возможность взять контроль над очками.

    Вы должны просто поздравить его. Он только что провёл фантастический матч. Это то, что я сказал ему у сетки. Думаю, в самые важные моменты он показал свою лучшую игру и абсолютно заслужил победу», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

    Для обоих это был второй матч в турнире. У Синнера теперь две победы, а у Джоковича одна победа и одно поражение.

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