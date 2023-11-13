Джокович: В какие-то моменты уровень моей игры падал, но в целом победа есть победа

Сербский теннисистдал комментарий после победы над норвежцемна старте Итогового турнира ATP.

«Руне играл великолепно, а я не всегда действовал хорошо. В какие-то моменты уровень моей игры падал, но в целом победа есть победа.

Это была очень эмоциональная и тяжёлая победа из-за важности сегодняшнего матча, поскольку я знал, что если выиграю, то гарантирую себе первое место в рейтинге по итогам года. Так что это было дополнительным давлением и напряжением.

Думаю, я очень хорошо сыграл решающий сет. Вы могли видеть, что на корте было много эмоций. Мне очень хотелось выиграть сегодняшний матч.

Я победил на турнире в Париже, что сильно укрепило мои позиции в рейтинге, и я знал, что в Турине мне нужно выиграть только один матч. Большая цель достигнута, теперь всё остальное — бонус», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.