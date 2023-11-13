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    Джокович: В какие-то моменты уровень моей игры падал, но в целом победа есть победа

    Теннис Прогнозы на теннис Итоговый чемпионат ATP ATP Новак Джокович  Хольгер Руне
    Сербский теннисист Новак Джокович дал комментарий после победы над норвежцем Хольгером Руне на старте Итогового турнира ATP.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Руне играл великолепно, а я не всегда действовал хорошо. В какие-то моменты уровень моей игры падал, но в целом победа есть победа.

    Это была очень эмоциональная и тяжёлая победа из-за важности сегодняшнего матча, поскольку я знал, что если выиграю, то гарантирую себе первое место в рейтинге по итогам года. Так что это было дополнительным давлением и напряжением.

    Думаю, я очень хорошо сыграл решающий сет. Вы могли видеть, что на корте было много эмоций. Мне очень хотелось выиграть сегодняшний матч.

    Я победил на турнире в Париже, что сильно укрепило мои позиции в рейтинге, и я знал, что в Турине мне нужно выиграть только один матч. Большая цель достигнута, теперь всё остальное — бонус», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

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