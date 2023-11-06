Сафиуллин поднялся на шесть позиций в рейтинге ATP

Роман Сафиуллин Фото: globallookpress.com
Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 45-го на 39-е место в рейтинге. На прошлой неделе 26-летний спортсмен дошел до третьего круга «мастерса» в Париже, где уступил соотечественнику Карену Хачанову, который по-прежнему сохраняет 15-ю позицию.
В топ‑5 по‑прежнему входят российские игроки Даниил Медведев (третий) и Андрей Рублев (пятый).
Первой ракеткой является серб Новак Джокович, выигравший парижский «Мастерс», испанец Карлос Алькарас — 2‑й, на четвертой позиции — итальянец Янник Синнер.
Рейтинг АТР от 6 ноября:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 445 очков;
- 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455;
- 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200;
- 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490;
- 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5025;
- 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4435;
- 7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3625;
- 8 (9). Александр Зверев (Германия) — 3585;
- 9 (10). Тейлор Фриц (США) — 3500;
- 10 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3460…
- 15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2475…
- 35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193…
- 39 (45). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122…
- 63 (63). Александр Шевченко (Россия) — 807…
- 80 (82) Павел Котов (Россия) — 721.