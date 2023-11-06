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    • Сафиуллин поднялся на шесть позиций в рейтинге ATP
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    Сафиуллин поднялся на шесть позиций в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Даниил Медведев Роман Сафиуллин Андрей Рублёв Доминик Тим Карен Хачанов Александр Зверев Денис Шаповалов Стефанос Циципас Карлос Алькарас Александр Шевченко Аслан Карацев Каспер Рууд Хольгер Руне Янник Синнер Кэмерон Норри Себастьян Корда Рафаэль Надаль
    Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

    Роман Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин

    Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 45-го на 39-е место в рейтинге. На прошлой неделе 26-летний спортсмен дошел до третьего круга «мастерса» в Париже, где уступил соотечественнику Карену Хачанову, который по-прежнему сохраняет 15-ю позицию.

    В топ‑5 по‑прежнему входят российские игроки Даниил Медведев (третий) и Андрей Рублев (пятый).

    Первой ракеткой является серб Новак Джокович, выигравший парижский «Мастерс», испанец Карлос Алькарас — 2‑й, на четвертой позиции — итальянец Янник Синнер.

    Рейтинг АТР от 6 ноября:
    • 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 445 очков;
    • 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8455;
    • 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 7200;
    • 4 (4). Янник Синнер (Италия) — 5490;
    • 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 5025;
    • 6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4435;
    • 7 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3625;
    • 8 (9). Александр Зверев (Германия) — 3585;
    • 9 (10). Тейлор Фриц (США) — 3500;
    • 10 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3460…
    • 15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2475…
    • 35 (35). Аслан Карацев (Россия) — 1193…
    • 39 (45). Роман Сафиуллин (Россия) — 1122…
    • 63 (63). Александр Шевченко (Россия) — 807…
    • 80 (82) Павел Котов (Россия) — 721.
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