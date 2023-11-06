Сафиуллин поднялся на шесть позиций в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) представила обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Российский теннисист Роман Сафиуллин поднялся с 45-го на 39-е место в рейтинге. На прошлой неделе 26-летний спортсмен дошел до третьего круга «мастерса» в Париже, где уступил соотечественнику Карену Хачанову, который по-прежнему сохраняет 15-ю позицию.

В топ‑5 по‑прежнему входят российские игроки Даниил Медведев (третий) и Андрей Рублев (пятый).

Первой ракеткой является серб Новак Джокович, выигравший парижский «Мастерс», испанец Карлос Алькарас — 2‑й, на четвертой позиции — итальянец Янник Синнер.