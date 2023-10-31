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    Кузнецова: Мирра Андреева уже доказала, что может играть наравне с мировыми звездами и показывать хорошие результаты

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Светлана Кузнецова Мирра Андреева
    Российская теннисистка Светлана Кузнецова оценила выступление россиянки Мирры Андреевой в текущем сезоне.

    Светлана Кузнецова
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    Светлана Кузнецова

    «Мирра уже доказала, что может играть наравне с мировыми звездами и показывать хорошие результаты. Следующим уровнем для Мирры будут победы над спортсменками из первой десятки мирового рейтинга. Я очень надеюсь, что у нее это получится.

    Сейчас она занимает достойные позиции, показывает хорошую игру. Я считаю, что у нее прошел отличный сезон, это наша новая звездочка. Не зря она так гремит в мировых СМИ и уже показывает очень хорошие результаты», — приводит слова Кузнецовой ТАСС.

    16-летняя Андреева занимает 47-е место в мировом рейтинге WTA.

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