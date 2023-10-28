ПерерывБарселона — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона»«Барселона» — «Реал». Онлайн
  • 18:12
    • «Зенит» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 17:27
    • Медведев обыграл Циципаса в полуфинале турнира в Вене
  • 16:36
    • «Челси» дома проиграл «Брентфорду» в АПЛ
  • 16:01
    • «Спартак» в гостях проиграл «Факелу»
  • 15:52
    • ЦСКА победил «Сибирь», Окулов оформил дубль
    Все новости спорта

    Берреттини официально досрочно закончил нынешний сезон

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Маттео Берреттини
    Бывшая шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини отметил, что не выступит на заключительных турнирах сезона-2023.

    Маттео Берреттини
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маттео Берреттини

    «Несмотря на то что я несколько недель тренировался на высоком уровне, врачи сказали, что будет рискованно участвовать в последних турнирах сезона. Мне было очень трудно с этим смириться, но я должен сделать то, что лучше для следующего сезона и дальнейшей карьеры. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы восстановить силы, перезагрузиться и начать год готовым на 100% и здоровым.

    Это был невероятно тяжёлый год, но я с нетерпением жду полноценного и успешного сезона-2024. Я буду на связи с капитаном на Кубке Дэвиса и готов оказать любую поддержку сборной Италии в финале. Ваша поддержка помогала и продолжает помогать мне в очень трудные времена — спасибо большое. Я это очень ценю», — написал Берреттини в своих соцсетях.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Изменится ли место «Арсенала» в топ-3 АПЛ?
  • «Арсенал» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли «Ахмат» устоять в Питере?
  • «Зенит» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Манчестер Юнайтед» шокирует «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 28 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  4.15
  • Прогноз на матч Нганну — Фьюри
  • Бокс
  • Сегодня в 23:59
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вашингтон — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры